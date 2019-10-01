دمت لمصر عزا و فخرا.. هكذا غرد المصريون عبر هاشتاج "حقك علينا ياريس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال ساعات قليلة، تتصدر هاشتاج "حقك علينا ياريس"، قائمة الأكثر تداولا فى ترند تويتر وسط حالة كبيرة من مشاركة جموع المصريين الذين حرصوا على إعلان دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى. وحرص المشاركون على نشر صور الرئيس السيسى، والتأكيد على دعمه الكامل، فيما يقوم به من إنجازات ومشروعات قومية داخل الدولة المصرية، مع استعراض الإنجازات التى تحققت فى الدولة المصرية فى مختلف المجالات. وغرد المصريون عبر الهاشتاج،" ربنا يحفظك ياريس ، دمت لمصر عزا و فخرا ، حبيب الملايين ربنا يخليك لينا ، حقك علينا ياريس يا قاهر الاخوان ، ربنا يجعلك نصير الفقراء و يبارك فيك و ينصرك على أعداءك وأعداء مصر ..لك حبى و احترام يا هدية للوطن من الله ".

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