شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: عودة جميع البطاقات التموينية الموقوفة بتوجيهات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة فتحت باب التظلمات منذ شهر فبراير الماضى، وحتى شهر سبتمبر من نفس العام، موضحاً أن هناك مليون و800 ألف شخص تظلموا من بعض القرارت التى شملتهم.

وأضاف أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، وخلود زهران، المذاع عبر فضائية ONE، أنه تم عودة جميع من تم وقف بطاقات التموين الخاصة بهم، موضحاً أن بطاقات التموين فى الفترة الماضية كانت تقف لصرف السلع، ويتم صرف الخبز فقط.

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وأكمل معاون وزير التموين، أنه تم البت فى جميع التظلمات، وعودة البطاقات تباعاً، وذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، توجيهات بصرف التموين والخبز، قائلا:"تقلص مدة التظلم من 21 يوماً إلى 15 يوماً، والوزير اعطى تكليفات بعمل البطاقة حتى البت فى التظلم".

وأوضح معاون وزير التموين، ان الوزارة تخدم حوالي 64 مليون مستخدم من خلال البطاقات التموينية للسلع، و62 مليون مستخدم لبطاقات الخبز، موضحاً أن ميزانية الوزارة وصلت إلى 89 مليار جنيه فى موازنة العام الحالي.