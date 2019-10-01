محمد اسماعيل - القاهرة -
كتب- حاتم أبوالنور:
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي فيديو عن الخدمات التي تقدمها للمسنين في مصر في إطار دور الدولة لرعايتهم، تزامنًا مع اليوم العالمي للمسنين.
وتناول الفيديو الذي يحمل اسم "بيتك" حديث عدد من المسنين المقيمن في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعدد من المسؤولين، وكذلك مستجدات أعمال تطوير دار أم كلثوم ورفع كفاءتها.
كانت هذه تفاصيل خبر "بيتك".. تعرف على خدمات "التضامن" المقدمة للمسنين بدور الرعاية -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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