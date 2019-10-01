كشف لغز مذبحة "أبو النمرس" ورفض إحالة قاضيين للصلاحية (نشرة الحوادث)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

المجلس الأعلى لتأديب القضاة يرفض إحالة "عبد الجبار" و "رؤف" للصلاحية

قضى المجلس الأعلى لتأديب رجال القضاء برئاسة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عبد الله عصر، برفض استئناف النيابة على حكم مجلس التأديب برفض إحالة المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤف للصلاحية.

بمناسبة انتصارات أكتوبر.. الداخلية تصرح بزيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

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قرر وزير الداخلية، منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط، خلال الفترة من يوم 7 أكتوبر الجاري وحتى نهاية الشهر، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

مزق الأم وذبح ابنتها وألقى طفلها من الشرفة.. كشف هوية مرتكب "مذبحة أبو النمرس"

"أم مطعونة وابنة مذبوحة وطفل ملقى".. جريمة قتل "غامضة" في أبوالنمرس

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة عن هوية المتهم بقتل ربة منزل وابنتها وإلقاء طفلها من شرفة العقار بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وتبين أنه نجل شقيق زوجها.

وزير العدل يصدر قرارًا بتشكيل محكمتي القيم والعليا للقيم

أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الثلاثاء قرارًا بتشكيل محكمتي القيم والعليا للقيم، حيث يتولى المستشار طه قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئاسة المحكمة العليا للقيم، والمستشار عاطف عبد الحليم رئاسة محكمة القيم.