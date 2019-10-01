محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يوثق، ضبط عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامي بالإتجار في الأقراص المخدرة.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، رصدت أحد التشكيلات العصابية الخطرة لقيامها بالإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع بمحافظة الإسكندرية، وهم (عدد 5 عاطلين – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بمحافظتي الإسكندرية ومطروح).
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين حال استقلالهم إحدى السيارات في كمين أعد لضبطهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية.. وبحوتهم (عدد 40 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع، مبلغ مالي، عدد 5 هواتف محمولة).
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ضبط أباطرة "البرشام" في الإسكندرية وبحيازتهم 40 ألف قرص مخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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