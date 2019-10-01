المتهم بارتكاب "مذبحة أبو النمرس": "بتقول عليا حرامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أدلى "صابر.م.ج" 17 سنة، باعترافاته في اتهامه بقتل زوجة عمه وابنتها وإلقاء طفلها من أعلى المنزل وهي الواقعة المتداولة إعلاميا بـ"مذبحة أبو النمرس".

وقال المتهم إن المجني عليها "ش" 27 سنة، اتهمته منذ فترة قريبة بالسرقة، واستيلاءه على مبلغ مالي نحو 20 ألف جنيه من المنزل.

أضاف المتهم أمام رجال المباحث أن زوجة عمه ألصقت به تهمة تحول معها إلى سئ السمعة خاصة بين أفراد العائلة وقاطني القرية على حد سواء فقرر الانتقام منها.

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وعن الجريمة، أوضح "صابر" أنه راقب المنزل لحين التأكد من مغادرة عمه "أسعد" تاجر ماشية، وتسل خلسة إلى الداخل في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين.

وشرح الجاني ملابسات المذبحة الأسرية مشيرا إلى أنه باغت زوجة عمه بطعنات من الخلف وأخرى بالكتف ثم فوجئ بابنتها "دنيا"، فقتلها بجرح ذبحي بالرقبة ثم ألقى طفلها الصغير "عامر" من السطح وفر هاربا.

المعاينة الأولية كانت قد كشفت أن الأم تلقت عدة طعنات بالظهر، بينما قُتلت ابنتها إثر تلقيها جرحا ذبحيا بالرقبة وآخر قطعيا بالأذن، بينما أُصيب طفلها بإصابات بالغة في الجسد، إثر إسقاطه من أعلى.

وأفادت التحريات الأولية، بقيادة العقيد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بأن أهالي القرية عثروا على الطفل ملقًى من أعلى السطح بجوار المنزل، فحاولوا استدعاء والدته لإخبارها بإصابته، لكن لم يجبهم أحد، ولما دخلوا المنزل عثروا على جثتي الأم وابنتها غارقتين في دمائهما.