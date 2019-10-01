مصر | غافلها ودخل البيت.. مفاجآت جديدة في ذبح ربة منزل وطفلتها بأبوالنمرس

وتبين أن المتهم غافل المجني عليها حال توقفها أمام الشارع سكنها، تاركة باب منزلها مفتوحًا، ودخل إلى الشقة، وعند دخولها إلى الشقة، قتلها وطفلتها، ثم ألقى بطلفها من أعلى سطح مسكنها.

وبينت التحريات أن المنزل محل الجريمة مكون من طابق واحد فقط.

كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة وطفلتها، وإلقاء طفلها من شرفة المنزل بنطاق مركز أبو النمرس، وتبين أن نجل شقيق زوجها وراء ارتكاب الجريمة، وتبين أنه يدعي صابر.م.ج، 17 سنة، لاتهامه بالسرقة في وقت سابق، وتمكنت القوات من القبض عليه وإقتياده إلى ديوان القسم وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة سيدة وطفلتها، مقتولين داخل منزلهما بنطاق مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة وطفلتها، وإلقاء طفلها من شرفة المنزل، بنطاق المركز.