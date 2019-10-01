أخبار مصر | في حفل غنائي كبير.. نقابة الصحفيين تكرم رموز حرب أكتوبر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حفل غنائي كبير.. نقابة الصحفيين تكرم رموز حرب أكتوبر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت نقابة الصحفيين، اسم الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة في حرب أكتوبر، واسم الفريق إبراهيم العرابي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وقائد الفرقة ١٢ مدرعات إبان حرب أكتوبر، والفريق أركان حرب السيد حمدي القائد الأسبق لسلاح الدفاع الجوي، وأحد ابطال الحرب، كما كرمت الإعلامي حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والذي كان مراسلًا حربيًا في الإذاعة آنذاك.

جاء ذلك خلال حفل نظمته لجنة النشاط بالنقابة، برئاسة حسين الزناتي، بالتعاون مع أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، بقيادة المايسترو الدكتور عزالدين طه. وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، وافق على رعاية الوزارة للحفل، وذلك في إطار التعاون بين وزارته ونقابةالصحفيين، وتقديرًا منه لدور النقابة العريقة.

ومن جانبه أشارت نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب، ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، إلى أن الحفل يُعتبر بداية برنامج احتفالات الوزارة بذكرى نصر أكتوبر، والتي اختارت أن تكون مع نقابة الصحفيين ولجنة النشاط بها، والتي تتعاون معها منذ سنوات في تجربة ناجحة ومميزة، لتقديم الفن الراقي الأصيل في الكثير من الحفلات الناجحة، التي تلقى إعجابًا بها وجماهيرية واسعة.