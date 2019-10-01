أخبار مصر | بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. 'الصحفيين' تحتفل بذكرى نصر أكتوبر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. 'الصحفيين' تحتفل بذكرى نصر أكتوبر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم، حفل بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، وذلك بحضور عدد من الزملاء الصحفيين وأسرهم.

وجاء الحفل الغنائي الكبير بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وأقامت الحفل أوركسترا وزارة الشباب، بقيادة المايسترو الدكتور عزالدين طه.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، وافق على رعاية الوزارة للحفل، وذلك في إطار التعاون بين وزارته ونقابةالصحفيين، وتقديرًا منه لدور النقابة العريقة.

ومن جانبه أشارت نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب، ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، إلى أن الحفل يُعتبر بداية برنامج احتفالات الوزارة بذكرى نصر أكتوبر، والتي اختارت أن تكون مع نقابة الصحفيين ولجنة النشاط بها، والتي تتعاون معها منذ سنوات في تجربة ناجحة ومميزة، لتقديم الفن الراقي الأصيل في الكثير من الحفلات الناجحة، التي تلقى إعجابًا بها وجماهيرية واسعة.