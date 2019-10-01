أخبار مصر | تبلغ من العمر 33 عامًا وتمتلك رؤية مستقبلية.. تعرف على مساعدة وزير الآثار للتنمية (فيديو)

وكذلك لائحة التصوير والتي أسهمت بشكل ملموس في زيادة الدخل حيث تم تعديل اللائحة بما يتناسب مع احنياجات المستثمرين، ولائحة التصوير تشمل كل من يرغب في استغلال الأماكن الأثرية في الإنتاج السينمائي أو الوثائقي وغيرها مع الحفاظ على الشروط والقواعد الأثرية.

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وأشارت إلى مشروع التذاكر المجمعة مثل الأقصر باص، وكايرو باص، والتي أسهمت بشكل كبير في تحول يعد تاريخيًا في النظر لوزراة الأثار واستغلال الأصول وتقديمها للجمهور بشكل مختلف.