أخبار مصر | تبلغ من العمر 33 عامًا وتمتلك رؤية مستقبلية.. تعرف على مساعدة وزير الآثار للتنمية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تبلغ من العمر 33 عامًا وتمتلك رؤية مستقبلية.. تعرف على مساعدة وزير الآثار للتنمية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كلف الدكتور خالد العناني وزير الآثار إيمان زيدان بالعمل كمساعد له لتنمية الموارد المالية وفرص الاستثمار وقد عملت إيمان كمعاون للوزير لنفس الملف خلال ثلاث سنوات سابقة.
وإيمان زيدان والتي لم تتحاوز الأربعين بعد وتقلدت هذا المنصب الهام، قال عنها وزير الأثار إنها بمثابة دماء جديدة تضخ في الوزارة وإضافة لهذا الملف الحساس، وقد فضل العناني تكليف زيدان بالمهمة لتنشئة كوادر من داخل الوزارة قادرة على حمل عبء هذا الملف.
وعن تنمية الموارد المالية وفرص الاستثمار قالت إيمان زيدان مساعد وزير الأثار، إنها عملت بالملف عدة سنوات وقد قدمت مقترحات تم العمل بها بالفعل ولها مردود على أرض الراقع منها لائحة الرعاية، والتي تنظم رعاية أي مستثمر لفاعلية من فعاليات وزارة الأثار.
وكذلك لائحة التصوير والتي أسهمت بشكل ملموس في زيادة الدخل حيث تم تعديل اللائحة بما يتناسب مع احنياجات المستثمرين، ولائحة التصوير تشمل كل من يرغب في استغلال الأماكن الأثرية في الإنتاج السينمائي أو الوثائقي وغيرها مع الحفاظ على الشروط والقواعد الأثرية.
وأشارت إلى مشروع التذاكر المجمعة مثل الأقصر باص، وكايرو باص، والتي أسهمت بشكل كبير في تحول يعد تاريخيًا في النظر لوزراة الأثار واستغلال الأصول وتقديمها للجمهور بشكل مختلف.
وقالت إيمان زيدان إنه سيتم إعادة النظر في اللوائح الحالية، سواء الرعاية التجارية أو التصوير أو المتاحف المؤقتة بالمتاحف وكل ما من شأنه أن يدر دخلًا على الوزارة ولكن مع الحفاظ على القيم والقواعد الأثرية.
وأضافت زيدان أن النظرة للأثار حول العالم قد اختلفت ومصر تواكب ذلك الآن بمحاولتها خلق فرص للاستثمار من خلال الأماكن والمتاحف الأثرية وهو ما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة للدولة.
جاء ذلك بعد المؤتمر الصحفي الذي دعت له وزارة الأثار صباح اليوم وشهده الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، لعرض تابوت الكاهن نجم عنخ المسترد من أمريكا للمرة الأولى في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
واسترداد هذا التابوت يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي لعبته وزارتي الآثار والخارجية المصرية ومكتب النائب العام المصري في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، وفي إطار التعاون الثنائي بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية ومذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين بشأن حماية الآثار المصرية من التهريب.