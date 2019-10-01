أخبار مصر | اتحاد الآثاريين العرب يعلن الفائز بجائزة التميز الأكاديمي 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الآثاريين العرب يعلن الفائز بجائزة التميز الأكاديمي 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد الكحلاوى الأمين العام لاتحاد للأثاريين العرب، فوز الدكتور نادر عبد الدايم أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس بجائزة الاتحاد للتميز الأكاديمى لعام 2019 بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد رقم 32 الذى انعقد فى 26 سبتمبر 2019.

وجاءت الجائزة تقديرًا لجهوده فى ميدان علم الآثار وأبحاثه المتميزة في المجال، وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام الاتحاد العام للآثاريين العرب، أن الجائزة تمنح لكل من ساهم بشكل فاعل ومتميز فى مجال تخصصه وشارك فى أعمال الكشف الأثرى وتميزت بحوثه بالتطبيق العملى سواء فى مجال التنقيب أو المتاحف أو الترميم أو النقوش الأثرية.

وأوضح أن الدكتور نادر عبد الدايم حصل على دكتوراه الآثار الإسلامية من كلية الآثار جامعة القاهرة عام 1995 بمرتبة الشرف الأولى في موضوع ( الخزف الإيراني في العصر الصفوي – دراسة أثرية فنية من خلال مجموعات متاحف القاهرة).

وشغل عدة مناصب هامة منها منصب رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب المصرية، ووكيل معهد الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم بجامعة عين شمس، والمدير التنفيذي لمشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد بكلية الآداب جامعة عين شمس، ومدير وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة بكلية الآداب جامعة عين شمس، وقد حصلت الكلية على الاعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر عام2016 أثناء قيامه بالعمل.

Advertisements

وأشار ريحان إلى عضوية الدكتور نادر عبد الدايم في العديد من الهيئات العلمية ومنها عضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية اعتبارًا من يوليو 2014م وحتى الآن، عضو الاتحاد العام للآثاريين العرب، ومحكم في مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس، ومحكم في حولية كلية الآداب جامعة عين شمس، ومحكم في مجلة أبجديات التي تصدرها مكتبة الأسكندرية، ومحكم في مجلة المشكاة التي يصدرها المجلس الأعلى للآثار

شارك فى العديد من المؤتمرات العلمية الدولية.

كما أن له عدة أبحاث منشورة منها الخزف التيمورى من خلال تصاوير المخطوطات المعاصرة له، وبحث ضمن ندوة الآثار الإسلامية في شرق العالم الإسلامي المنعقدة بكلية الآثار جامعة القاهرة عام 1998، وزخارف الأخشاب على جدران القاعة الشامية بقصر المنيل بالقاهرة، وبحث منشور ضمن كتاب الملتقى الثالث لجمعية الآثاريين العرب (الندوة العلمية الثانية) القاهرة ، نوفمبر 2000، ودراسة جديدة للتركيبة الخشبية الخاصة بالإمام الحسين بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

وبحث منشور ضمن كتاب الملتقى الرابع لجمعية الآثاريين العرب (الندوة العلمية الثالثة)، القاهرة، نوفمبر 2001، التكايا في العمارة الإسلامية، وبحث منشور في مجلة المنهل، العدد 571 ، مج 61، الرياض ، يناير- فبراير 2001، دراسة لقاعدة نارجيلة هندية مؤرخة بمتحف جاير أندرسون "بيت الكريتلية" بحث منشور في العدد الثاني من مجلة كلية الآثار جامعة جنوب الوادي لسنة 2007م.

وأشرف على العديد من الرسائل العلمية ومنها واحة الداخلة، دراسة تاريخية حضارية في العصر الإسلامي. رسالة ماجستير للطالبة حنان مصطفى عبد الجواد كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادي. بالاشتراك مع أ.د. آمال العمرى، السفن فى العصر الإسلامى من خلال تصاوير المخطوطات والتحف التطبيقية رسالة ماجستير باسم الطالب أيمن جمال الجوهري كلية الآداب بقنا بالاشتراك مع أ.د. محمد محمود الجهيني.