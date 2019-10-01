شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الثلاثاء، قطع المياه عن 3 مناطق شرقي المدينة، بدءا من الساعة الخامسة فجر غد وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة.

وأوضحت الشركة في بيان، الثلاثاء، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق «باكوس، سموحة، مصطفى كامل» بسبب أعمال الصيانة بخط مياه الشرب قطر 1000 مم بطريق قنال المحمودية أمام عزبة سلام.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.