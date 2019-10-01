شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف تفاصيل ضم 5 محافظات جديدة لمنظومة التأمين الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد السبكي، مدير منظومة التأمين الصحي الشامل، إنه تم إجراء ما يزيد على 6 آلاف عملية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، منها 120 عملية قسطرة قلبية في محافظة بورسعيد.

وأضاف السبكي خلال مداخلة هاتفية: «نستعد لضم محافظات السويس والإسماعيلية والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، وسيتم تقديم خدمات طبية عالية الجودة، تمهيدا لتعميمها على محافظات الجمهورية».

وأوضح مدير منظومة التأمين الصحي الشامل أنه سيتم العمل في المرحلة المقبلة على تأهيل البنية التحتية للمحافظات المقرر دمجها في المنظومة، بجانب توفير خدمات طب الأسرة، متابعا: «سنتبع أحدث الأساليب في مجال الصحة.. وتم تسجيل ألف أسرة في المحافظات الجديدة».