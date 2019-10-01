شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: بناء الوعى المجتمعى أهم محاور استراتيجية المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أن عملية بناء الوعى المجتمعى، وصنع سياق فكرى وسطى رشيد أحد أهم محاور استراتيجية الأوقاف فى المرحلة المقبلة، وأننا عملنا فى المرحلة السابقة على تحويل حالات الاستنارة الفردية إلى حالات استنارة جماعية بين جموع الأئمة والواعظات.

وقالت الأوقاف، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه مع استمرارنا فى ذلك فإننا سنعمل خلال المرحلة المقبلة على خلق حالة من الوعى المجتمعى العام من خلال الشراكة والتنسيق مع الأزهر الشريف، ووزارات : التربية والتعليم، والتعليم العالى، والثقافة، والشباب والرياضة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وسائر المؤسسات الوطنية.