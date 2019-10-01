شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تفاصيل ضم 5 محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد السبكي، مدير منظومة التأمين الصحي الشامل، إنه تم إجراء ما يزيد عن 6 آلاف عملية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، منها 120 عملية قسطرة قلبية، في محافظة بورسعيد.

وأضاف السبكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «نستعد لضمن محافظات السويس والإسماعيلية والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، وسيتم تقديم خدمات طبية عالية الجودة، تمهيدا لتعميمها على محافظات الجمهورية».

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وأوضح مدير منظومة التأمين الصحي الشامل، أنه سيتم العمل في المرحلة المقبلة على تأهيل البنية التحتية للمحافظات المقرر دمجها في المنظومة، بجانب توفير خدمات طب الأسرة، متابعا: «سنتبع أحدث الأساليب في مجال الصحة.. وتم تسجيل ألف أسرة في المحافظات الجديدة».