شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرف 2 مليار و734 مليون جنيه من معاشات سبتمبر فى اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزارة التضامن الاجتماعى تقريرغرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر أكتوبر على مدى ساعات اليوم والتي اشارت الى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الأول حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء الاول من أكتوبر بلغ اجمالى عدد الحالات مليون 694 الف حركة صرف بقيمة اجمالية 2 مليار و 734 مليون جنيه.

وسجلت ماكينات الصرافات الالية 661 الف حالة بقيمة 711 مليون جنيه ومن بعض منافذ صرف البريد 901 الف حالة بقيمة اجمالية مليار 576 مليون جنية ومن منافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص تم تسجيل 232 الف حالة صرف قامت بصرف 447 مليون جنيه ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

هذا وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بإتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر لما يزيد عن 8.18 مليون قائم بالصرف ، بقيمة اجمالية 15.17 مليار جنيها ، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر حيث يتاح لاصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الصرف من ماكينات الصرف الآلية “A.T.M” ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر كما تقرر تقديم صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد والبنوك ليصبح الأول من أكتوبر لتزامن موعد الصرف مع اعياد اكتوبر.

وأشارت وزارة التضامن، إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لاصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.

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