الخليج 365: السيسى يوجه بمحاربة الغلاء والاحتكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "السيسي يوجه بمحاربة الغلاء والاحتكار"، تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيادات الدولة، ومطالبة الرئيس للحكوكة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، إضافة إلى نشر مستندات عن خطة "أكتوبر – يناير" لإدارة قطعان الإخوان فى مصر.





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