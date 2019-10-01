شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه فجر غد عن شرق الإسكندرية بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه اليوم عن وسط الإسكندرية بسبب الإصلاحات وأعمال الصيانة بخط المياه الرئيسى 1000 مم بطريق قنال المحمودية أمام قرية سلام.

وأشار بيان صادر من شركة مياه الإسكندرية، إلى أن انقطاع المياه سوف يشمل بعض مناطق شرق الإسكندرية وهى (باكوس، مصطفى كامل، سموحة)، وذلك يوم غدًا الأربعاء، حيث يبدأ الانقطاع فى المياه فى تمام الساعة الخامسة فجرا ويستمر الانقطاع حتى انتهاء أعمال الصيانة، على أن يتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

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وناشدت شركة المياه أهالى المنطقة بتدبير احتياجاتهم من المياه وطلب سيارات مياه خلال فترة الصيانة أو الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

وفى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، واصلت الشركة حملاتها بأحياء الإسكندرية، حيث تم استعراض إنجازات المبادرة من تحسين الصحة العامة للأطفال والتوعية بقضية المياه وأهمية ترشيدها والأساليب الحديثة للحفاظ عليها وأنظمة إعادة تدوير واستخدام المياه وقد تم توزيع دروع وشهادات تقدير لفريق عمل إدارة التوعية المتميزة التى ساهمت فى إنجاح المبادرة.