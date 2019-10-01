شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشروعات لإنتاج البنزين والسولار جارى تنفيذها.. أهمها توسعات ميدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية، عددا من مشروعات التكرير الجاري تنفيذها حاليا والتى ستساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال عام 2021_2022.

وتهدف تلك المشروعات إلى زيادة كميات السولار والبنزين لتغطية احتياجات السوق المحلي، ومن المخطط أن يتم تشغيل تلك المشروعات تباعا خلال الفترة القادمة وكانت تلك المشروعات كالتالي ..

1-وحدة انتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة اسيوط لتكرير البترول بهدف انتاج حوالي 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الاوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار

2-توسعات معمل تكرير ميدور بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ، وباستثمارات 3ر2 مليار دولار.

3-مجمع انتاج البنزين والسولار بأسيوط لشركة انوبك بطاقة تغذية 5ر2 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة ، وباستثمارات حوالي 1ر2 مليار دولار .

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4-إعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمناً إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 5ر1 مليون طن سنويا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية باستثمارات حوالي 581 مليون دولار.

5-مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس"شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات" بهدف استغلال الطاقات الفائضة والغير مستغلة بمعامل شركتى النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 5ر2 مليون طن سنويا مازوت، مليون طن سنويا نافتا، باستثمارات 5ر2 مليار دولار.

6-مشروع إنشاء وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الإسكندرية للبترول بهدف تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية وزيادة الإنتاج بعد رفع حمولة الوحدة من 32 متر مكعب في الساعة إلى 36 متر مكعب في الساعة بحوالي (10-16 ألف طن سنوياً زيوت ، 1-2 ألف طن/اسنة شموع) باستبدال وحدة معالجة العطريات بمادة الفورفورال بوحدة للمعالجة بمادة NMP ، باستثمارات 5ر356 مليون جنيه.

7-وحدة انتاج الاسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف انشاء وحدة تقطير تفريغي بطاقة تغذية 726 الف طن سنويا من المازوت لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا اسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلي باستثمارات حوالي 4ر79 مليون دولار.