شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أبو بكر: إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل "حدث ضخم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد أبو بكر، إن وزارة الصحة والسكان أعلنت أنه تم البدء فى أولى إجراءات الاستعدادات لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى باقى محافظات المرحلة الأولى، فى الإسماعيلية والسويس وسيناء والأقصر وأسوان.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أنه تم البدء فى بورسعيد، والآن تم فتح باب التسجيل فى باقى محافظات المرحلة الأولى، لافتاً إلى أنه على المواطنين التوجه لتقديم بياناته وأسرته للدخول فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتابع: "الدول اللى بتعمل الكلام دا بيبقى حدث كبير، ويقفوا قدام البرلمانات ويقولوا احنا عملنا حدث ضخم، لكل مواطنى الإسماعيلية والسويس وسيناء الأقصر وأسوان، يتوجهوا للمراكز للتسجيل فى التأمين الصحى".

Advertisements