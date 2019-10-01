شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طالب نيجيري مصاب بالملاريا أثناء حجزه بمستشفى حميات بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لفظ طالب نيجيري الجنسية بجامعة خاصة في بني سويف، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الحميات بالمحافظة، مساء اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من احتجازه داخلها مصابا بمرض الملاريا من النوع الثاني، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام.

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واستقبل مستشفى حميات بنى سويف الطالب بعدما تبين إصابته بارتفاع في درجة الحرارة ورعشة بالجسم بعد تحويله من أحد المراكز الطبية الخاصة بالمحافظة وبالفحص والكشف على الطالب وإجراء التحاليل الطبية اللازمة وتبين أنه مصاباً بمرض الملاريا من النوع الثاني وعلى الفور تم احتجازه داخل المستشفى لتقديم العلاج اللازم له.

واتخذت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بإشراف الدكتورة أمنية أبوجبل مدير الإدارة كافة الإجراءات المتبعة، وتوجه فريق طبي من الإدارة إلى مكان دراسة الطالب بالجامعة وتم تطهير مكان دراسته وإقامته بالرش اللازم، وتم نقل 18 طالباً يحملون نفس الجنسية ومن المخالطين للمريض إلى مستشفى الحميات وفحصهم وإجراء التحاليل وتبين سلامتهم وعدم إصابتهم بالمرض.

وبسؤال المريض تبين أنه لم يكمل العلاج الخاص بالمرض وحضر إلى مصر لحضور الدراسة بأحد الجامعات الخاصة ببني سويف ليفاجئ بعودة المرض إليه مرة أخرى فانتقل إلى أحد المراكز الخاصة حيث تم تشخيص الحالة أنه مصاباً بمرض التيفود وقرروا إحالته إلى مستشفى حميات بني سويف وتبين فيما بعد من إجراء التحاليل الطبية إنه مصاباً بمرض الملاريا من النوع الثاني، وتم نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام.