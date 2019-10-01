شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة لدوائر المنازعات الضريبية: إنجاز القضايا أهم الأولويات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، برؤساء دوائر محكمة القضاء الإداري المُختصة بنظر منازعات الضرائب، وعددُها 26 دائرة موزعة على جميع المحافظات، منها 12 دائرة جديدة تم إنشاؤها هذا العام.

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وصرح مصدر قضائي بالمجلس أن رئيس مجلس الدولة قد وجه في اللقاء بضرورة بذل مزيد من الجُهد لإنجاز قضايا الضرائب، باعتباره تحديًا أمام مجلس الدولة، وأكد على أن وزير العدل تعهد في لقائه برئيس وقيادات مجلس الدولة، الأحد الماضي، أنه سيقدم الدعم المطلوب لسرعة إنجاز قضايا الضرائب بإدارة خبراء وزارة العدل وتوفير الخبراء الذين يعدوا التقارير الفنية في هذه القضايا خاصة القضايا ذات القيمة المالية المرتفعة.

وأضاف أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة طلب من رؤساء الدوائر بيان بعدد القضايا المتداولة، وبيان بالقضايا التي صدر بأحكامها لخبير وتاريخ إرسالها ليتسنى التنسيق مع وزارة العدل، كما طلب من رؤساء الدوائر حصر بالقضايا التي فيها تصالح، ليتسنى مخاطبة وزارة المالية لحسم هذه المنازعات بالسرعة المناسبة.

حضر اللقاء المستشار حسن كمال شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو المجلس الخاص، رئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار مصطفى حسين أبوحسين، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني لوزير المالية، والمستشار محمد عبدالحميد، رئيس وحدة متابعة الإنجاز.