وكيل صحة الشرقية يُحيل 18 عاملاً بصحة «مشتول السوق» للتحقيق

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ١٨ من العاملين بمركز طب الأسرة بمركز مشتول السوق للتحقيق، بمعرفة الشؤون القانونية بالمديرية، وذلك لتغيبهم عن العمل.
وكلف وكيل الوزارة المكتب الفني بعمل حصر لأي أصناف غير متوفرة بالصيدليات لأدوية الرعاية الأولية بتلك المنافذ، لتوفيرها مع محاسبة المقصرين في توفيرها من مخازن الأدوية، وتبين خلال الزيارة غياب ١٨ من العاملين منهم ١٢ بمركز المنير، و٦ بالصحافة، وقرر وكيل الوزارة إحالتهم للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية.
تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى مشتول السوق للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة وحسن سير العمل بعد تكليف مدير جديد للمستشفى، وتم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، والغسيل الكلوي، والحضانات، والأقسام الداخلية، وبنك الدم، والتعقيم، وتم التأكد من تقديم الخدمة، والاطمئنان على المرضى.
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