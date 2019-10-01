شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى إمام تكشف الأوراق المطلوبة للتسجيل في التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رضوى إمام، مدير وحدة التوعية والإعلام بمنظومة مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات استعدادية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى والتي تشمل الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، بعد أن تم تطبيق المنظومة في محافظة بور سعيد.

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وأضافت «إمام»، خلال مداخلة هاتفية، أنه عند تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد، تم في البداية عمل بنية تحتية قوية، وتأهيل القوة البشرية، وبعد ذلك تم البدء في تسجيل المواطنين وفتح الملفات، موضحة أن الخمس محافظات تم العمل بها بسيناريو مختلف، وتم العمل على تأهيل وتطوير إنشائي للمستشفيات والمراكز على أعلى مستوى مثل بورسعيد، وفي نفس الوقت تسجيل لكل أهالي المحافظات الخمسة.

وأشارت مدير وحدة التوعية والإعلام بمنظومة مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أنه تم توفير 100 وحدة ومركز على مستوى في الـ 5 محافظات من أجل إقدام المواطنين على التسجيل، مضيفة :«أي مواطن في أي محافظة من الخمس محافظات دول من حقه يسجل في التأمين الصحي الشامل، لأنه يشمل كل المواطنين دون تفرقه في عملهم أو في مستواهم الاجتماعي أو مستواهم المعيشي».

وعن طرق تسجيل الأسر، والأوراق المطلوبة، قالت :«يتوجه الأب إلى أقرب مركز أو وحدة صحية ببطاقة الرقم القومي الخاصة به، وصوره منها، ثم صورة بطاقة زوجته إذا كان متزوج، وإذا كان لديه أبناء أقل من 18 سنة يتقدم بشهادة ميلادهم».