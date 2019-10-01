شكرا لقرائتكم خبر عن «حميات بني سويف» يحتجز طالبًا نيجيري الجنسية مصابًا بالملاريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتجز مستشفى حميات بني سويف طالبا نيجيري الجنسية، يدرس بإحدى الجامعات الخاصة بالمحافظة، مصاباً بمرض الملاريا من النوع الثاني، وذلك لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة صحة بني سويف.

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واستقبل أطباء مستشفى الحميات طالبا جامعيا نيجيري الجنسية مصاباً بارتفاع في درجة الحرارة ورعشة بالجسم محولاً إليها من أحد المراكز الطبية الخاصة، وبالفحص والكشف على الطالب وإجراء التحاليل الطبية اللازمة تبين أنه مصاب بمرض الملاريا من النوع الثاني وعلى الفور تم احتجازه داخل المستشفى لتقديم العلاج اللازم له.

واتخذت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بإشراف الدكتورة أمنية أبوجبل، مدير الإدارة، الإجراءات المتبعة، حيث توجه فريق طبي من الإدارة إلى مكان دراسة الطالب بالجامعة لتطهيره كإجراء احترازي، بالإضافة إلى نقل 18 طالباً يحملون نفس الجنسية ومن المخالطين للمريض إلى مستشفى الحميات لفحصهم وإجراء التحاليل، حيث تبين سلامتهم وعدم إصابتهم بالمرض.

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة إن الطالب مصاب بالمرض منذ فترة وكان يتلقى العلاج داخل بلده، حيث تبين من سؤاله أنه لم يكمل العلاج الخاص بالمرض فور شعوره بتحسن حالته، وحضر إلى مصر للدراسة بإحدى الجامعات الخاصة ببني سويف وفؤجئ بعودة المرض إليه مرة أخرى فانتقل إلى أحد المراكز الخاصة حيث تم تشخيص الحالة على أنه تيفود، وقرروا إحالته إلى مستشفى الحميات، وتبين فيما بعد من إجراء التحاليل الطبية أنه مصاب بمرض الملاريا من النوع الثاني، ويتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.