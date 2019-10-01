«الأعلى للإعلام» يُخاطب «تنظيم الاتصالات» لحجب مواقع تنتهك حقوق الملكية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصد العديد من المواقع التي تقوم ببث محتوى مملوك للغير من أعمال درامية ومسلسلات وأفلام، ما يكبّد منتجي وأصحاب هذا المحتوى خسائر بالغة.
وأوضح المجلس في بيان، الثلاثاء، أنه خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لسرعةحجب تلك المواقع مع تتبعها وتحديد القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
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