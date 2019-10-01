شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تخصص 17 منحة دراسية لطلاب «بوروندي» خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الاسكندرية منح ١٧ طالبا من دولة بوروندى منحة لدراسة الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بجامعة الإسكندرية (١٤ طالب بكلية طب، و٣ طلاب بكلية التجارة) والتى تأتى ضمن منح دول حوض النيل المقدمة من جامعة الإسكندرية هذا العام لدراسة الماجستير والدكتوراه والتى يبلغ عددها ١٣٣ منحة.

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وبحسب بيان، الثلاثاء، تلقى رئيس الجامعة خطاب شكر من السفيرة عبير بسيوني رضوان سفيرة مصر لدى بوروندي، على المنحة التي قدمتها جامعة الإسكندرية للطلاب البورونديين.

في السياق، رحب «الكردي»، بالطلاب الوافدين من دولة بوروندي للدراسة بجامعة الإسكندرية،مؤكداً حرص الجامعة على تسهيل كافة الإجراءات لجذب الطلاب الوافدين خاصة طلاب دول قارة أفريقيا، بعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لافتا إلى أن الجامعة تتبنى استراتيجية في تدويل التعليم العالي بالانفتاح على قبول الطلاب الوافدين من خارج مصر وتشجيعهم على الدراسة بكليات الجامعة المختلفة، وتقديم الدعم الكامل لهم من خلال مكاتب الوافدين بجميع الكليات، باعتبارهم سفراء لمصر في الخارج، وأشار إلى أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تطوير اللوائح الدراسية بما يتناسب مع أحدث التوجهات العلمية والأكاديمية العالمية.

بدورها دعت السفيرة الطلبة البورونديين الراغبين للدراسة في مصر التواصل المباشر عبر الانترنت بالجامعات المصرية، كما اقترحت توقيع اتفاقية توأمة بين جامعة الإسكندرية وجامعة بوجمبورا ( الجامعة الحكومية الوحيدة في بروندى)، والتعاون معهم لإعادة افتتاح كليتى الصيدلة والطب البيطري نظراً لحاجتهم إلى كوادر لإعادة افتتاحها.