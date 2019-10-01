شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» يهنئ الصين بذكري تأسيسها الـ 70 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعث أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، برسالة تهنئة إلى وزير الخارجية الصيني، وانجي يي، مؤكدًا الروابط التاريخية والعلاقات المميزة التي تربط الصين والدول العربية، من أجل العمل على خدمة الأهداف والمصالح المشتركة في مختلف القطاعات ضمن منتدى التعاون العربي- الصيني، لا سيما تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار مبادرة»الحزام والطريق«من أجل تحقيق التنمية الشاملة، والازدهار للطرفين.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية -في بيان الثلاثاء- عن خالص تهانيه بمناسبة مرور 70 على تأسيس جمهورية الصين مُشيداً بما شهدته من تطور هائل في مختلف المجالات منذ عام 1949، ومؤكداً على الروابط التاريخية والعلاقات المميزة مع الدول العربية.
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