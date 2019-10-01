شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مدير مدرسة في العريش والعاملين المقصرين بها للشئون القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، مدير مدرسة الشيخ محمود عبيد الإعدادية المهنية بنين الملحقة بمدرسة عماد الدين أيوب الثانوية بنين والعاملين المقصرين بها للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة خلال جولة تفقدية بالمدرسة أنه تم إحالة المدير والعاملين بالمدرسة لعدم الإنضباط في الحضور، وكذلك القصور في العملية التعليمية،حيث لم يجد طلبة بالمدرسة خلال اليوم الدراسي.

وحضر الجولة كل من سيد شبانه الموجه المالى والإدارى بالمديرية، خيرى السعيد مدير التعليم الثانوى، ايمان البطوطى متابعة المديرية.