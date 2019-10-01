شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة سويسرا: ندعم أجندة الإصلاح الشامل لمصر في رؤيتها 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سفارة سويسرا عن زيارة السفير ريمون فورير، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية في سويسرا ومندوب الحكومة السويسرية للاتفاقيات التجارية، لمصر في الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر الجاري للقاء المسؤولين والشركاء المصريين، وزيارة المشاريع ومناقشة التعاون الإنمائي المستمر في المستقبل.

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ويأتي ذلك في إطار استضافة سفارة سويسرا معرضا للملصقات للاحتفال بمرور 40 عامًا على التعاون السويسرى-المصرى التنموي تم من خلاله استثمار 700 مليون فرنك سويسري في أكثر من 200 مشروع لتعزيز البنية التحتية وتطوير القطاع الخاص وتمكين المجتمع المدني، من بين مبادرات أخرى.

وأبرمت سويسرا ومصرفي عام 1979 شراكة لتحفيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، وتقديم الدعم للمجموعات الأكثر احتياجا للمساعدة بين السكان المصريين، وركزت المشاريع في ذلك الوقتعلى البنية التحتية، حتى توسعت مشاريع التنمية السويسرية في مصر بشكل كبير لتشمل أنشطة متنوعة في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام مع خلق فرص عمل، والهجرة والحماية، كما تدعم سويسرا أجندة الإصلاح الشامل لمصر على النحو المبين في رؤية مصر لعام 2030.

وقال السفير السويسري في القاهرة، بول جارنييه.، إن الشراكة جزء لا يتجزأ من التعاون السويسري بجميع أنحاء العالم، معتبرا ذلك للغاية بالنسبة لبرنامج التعاون مصر،«وأضاف نحن فخورون بإحداث تغيير في حياة الكثير من المصريين».