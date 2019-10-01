شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: 99% نسبة التعامل مع شكاوى «صوتك مسموع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، إن مباردة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، تعتبر من قنوات التواصل الفاعلة مع المواطنين، إذ تدعم مجال تلقي الشكاوى والطلبات العاجلة.

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وأشار «عبدالجابر» خلال تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن المبادرة تمثل تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل كافة الآليات للتواصل مع المواطنين وتوفير الحلول السريعة والجذرية لمشاكلهم، والتجاوب الحقيقي مع ما يرصده المواطن من أوجه القصور والإهمال ليصبح شريكا للدولة في الحل.

كما صرح «عبدالجابر» أنه تم التعامل مع الشكاوى الواردة عن طريق صوتك مسموع بنسبة 99 %، إذ وردت مؤخرًا 98 شكوى تم انجاز 96 منها، في الوقت الذي يجري فيه التنسيق مع الجهات المعنية من وزارات وهيئات لتوفير الحلول لباقي المشكلات والشكاوي، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع الشكاوى عبر منظومة تشرف عليها خدمة المواطنين بالمحافظة المدعومة بالعناصر البشرية والإمكانيات والإجهزة للتعامل السريع مع الشكاوى.

وأكد «عبدالجابر» أنه جرى تفعيل الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، لاستقبال الشكاوى التي تعرض عليه يوميا للتوجيه بالحلول الفورية أو بحثها مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص خط ساخن رقم (114) بديوان عام المحافظة.