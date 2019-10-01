شكرا لقرائتكم خبر عن الصيادلة تنظم أمسية أدبية بنادى النقابة بالاسكندرية.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة سحر نبيه، مقرر لجنة الثقافة والابداع باتحاد الصيادلة العرب، إن اللجنة بالتعاون مع نقابة صيادلة الأسكندرية، ومنصة كتبنا للنشر ستنظم أمسية إبداعية وحفل لتوقيع كتاب أحد الصيادلة، وذلك يوم الخميس المقبل 3 أكتوبر الجارى، بأرض نادى الشاطىء بسابا باشا يعقبها حفل موسيقى وتكريم مبدعى الصيادلة.

وأوضحت سحر نبيه، فى بيان لها اليوم الثلاثاء ، أن الحفل سيحضره الدكتور على ابراهيم أمين عام اتحاد الصيادلة العرب، ونقيب صيادلة الاسكندرية، الدكتور محمد أنسى، كما سيحضر عددا من نقباء النقابات الفرعية وصيادلة من كافة المحافظات، اضافة الى دعوة الفنان محمد صبحى والشاعر عبدالله حسن ، والفنان عثمان محمد على، والعديد من كبار الكتاب والشخصيات العامة.

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وأشارت نبيه ، الى أن لجنة الثقافة والابداع باتحاد الصيادلة العرب أحدثت طفرة غير مسبوقة فى رعاية مبدعى الصيادلة، وتصدير صورة الصيدلى الانسان للمجتمع مما ينعكس على استعادة مكانته الطبيعية ليس فقط فى مجال صحة الأجساد بل بالمساهمة فى إثراء الحالة الثقافية والأديبة والفنية.