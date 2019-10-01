شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فتح ملفات طب الأسرة بـ 5 محافظات للحصول على خدمات التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضح بيان لوزارة الصحة أن الوزارة قدمت الشكر لمديرى مديريات الصحة على ما بذلوه من مجهودات فى الإعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى ستبدأ بفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين بباقى محافظات المرحلة الأولى التى تشمل "السويس، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، وجنوب سيناء".

وأضاف البيان أن الوزارة شددت على استكمال العمل بدقة على المنظومة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، طبقا للتوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن، مؤكده أن مصر تشهد مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية وفق للمعايير الدولية وبشكل يضمن جودة واستدامة تلك الخدمات، يأتى ذلك فى ضوء الأولوية التى يحظى بها قطاع الرعاية الصحية ضمن خطة الدولة فى استراتيجية بناء الإنسان المصرى.

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وأشار إلى أنه سينطلق التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين بداية من اليوم، فى عدد من الوحدات والمراكز بحيث يبدأ العمل فى 11 وحدة ومركز طبى بمحافظة السويس، و 15 وحدة بالإسماعيلية، و7 وحدات بجنوب سيناء، و22 وحدة بالأقصر، و63 وحدة بأسوان.

ولفت البيان إلى أن الوزارة تبنت استراتيجية جديدة ومختلفة عن ما تم اتباعها أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث وجهت بالعمل بالتوازى على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى فى الوقت نفسه بباقى محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، موضحًا أن ذلك يهدف إلى الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى تأهيل المواطن وتوعيته بالخدمة الصحية الجديدة التى سيحصل عليها داخل المنظومة.

وقال البيان إنه تم تقسيم الوحدات إداريًا وجغرافيا بحيث يتم مراعاة الكثافة السكانية فى كل محافظة، موضحًا أنه يتم تقديم خدمات طب الأسرة بشكل منتظم فى تلك الوحدات من الساعة الثامنة صباحًا، حتى الساعة الثامنة مساءً، بحيث يتم تقديم الخدمات الصحية التى يحتاجها المواطنين فى كل محافظة.