شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انتظام صرف معاشات سبتمبر فى اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، انتظام صرف معاشات سبتمبر من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعى ومن ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومكاتب البريد وبنك ناصر، وكذلك المعاشات المحولة على البنوك.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى، ورؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر لما يزيد عن 8.18 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.17 مليار جنيها، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر.

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وأضافت وزارة التضامن، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M" ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح الثلاثاء الأول من أكتوبر، لما يزيد عن 3.24 مليون قائم بالصرف، بقيمة اجمالية 4.62 مليار جنيه ﻭانه ، أنه تقرر تقديم صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد والبنوك ليصبح الأول من أكتوبر لتزامن موعد الصرف مع اعياد اكتوبر، وتبلغ قيمة المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 6.17 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.33 مليون قائم بالصرف، بينما تبلغ قيمة المعاشات المحولة على البنوك 4.37 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.61 مليون قائم بالصرف.

وأشارت وزارة التضامن، إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.