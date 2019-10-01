شكرا لقرائتكم خبر عن وشهد شاهد من أهلها.. إخوانى يعتذر لنشره فيديوهات قديمة لمظاهرات بطلعت حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة تدل على محاولات ترويج جماعة الإخوان الإرهابية الاكاذيب ونشرها على السوشيال ميديا، ليقع أبناء الشعب المصرى أمام فخ الشائعات، وإيهامه بأن هناك تظاهرات بالفعل فى الشارع المصرى.

اعترف أحد رواد موقع تويتر والمنتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية، بترويجه "فيديو" قديم نشره على حسابه على موقع تويتر لتظاهرات فى ميدان طلعت حرب، ليعتذر بعدها حيث اكتشف أنها فيديوهات قديمة منذ حوالى 3 سنوات بعد بحثه على موقع يوتيوب.

وكتب "سعد" قائلاً: "فى بعض الناس قالت إن فيديو مظاهرات طلعت حرب قديم وفعلاً دخلت على يوتيوب ولقيته قديم من 3 سنين بعتذر إنى صدقت شوية كدابين، ودى أخرة الثورة من علي تويتر فى العالم الافتراضى، وأنا منسحب من الهاشتاج".

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جدير بالذكر أن المغرد الإخوانى يقصد بالهالشتاج الذى دشنته كتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تحت عنوان "نازلين الساعة 3" والتى رفضها الشعب المصرى، وكان المغرد الإخوانى قد حرض على نزول المواطنين ميدان طلعت حرب.