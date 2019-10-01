شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ضبط 40 ألف "حباية مزاج" مع تجار مخدرات فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار فى الأقراص المخدرة وبحوزتهم 40 ألف قرص مخدر.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد التشكيلات العصابية الخطرة لقيامها بالإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع بمحافظة الإسكندرية، وهم "5 عاطلين".

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين حال إستقلالهم إحدى السيارات فى كمين أعد لضبطهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوتهم "40 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع، مبلغ مالى، 5 هواتف محمولة".

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واعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.