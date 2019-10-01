"الصحة العراقية": حالة وفاة واحدة و200 مصاب خلال مظاهرات بغداد حتى الآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل حالة وفاة واحدة خلال تظاهرات اليوم، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها. وأشارت وزارة الصحة إلى سقوط 200 جريح منهم 40 من قوات الأمن خلال تظاهرات اليوم.

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