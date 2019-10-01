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منتهى خفة الدم ..مواطنون يسخرون من دعوات الكومبارس محمد على للتظاهر :هنديك بالصرمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلقت الدعوات الخبيثة للكومبارس الهارب محمد على، أمس، حالة من السخرية من رواد موقع تويتر، حيث دعا إلى التظاهر والنزول إلى الشارع الساعة الثالثة عصرا، مستغلا خروج الموظفين من أشغالهم، وهى الدعوة التى رفضها أبناء الشعب المصرى ولم يستجب لها أحدا.  

 

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واستغل رواد موقع تويتر، تلك الدعوة الخبيثة للكومبارس الهارب محمد على، سواء من خلال صناعة عدد من الكوميكات أو القيام بتعليقات ساخرة.

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وتنوعت التعليقات الساخرة على موقع تويتر، حيي قال أحد المغردين:"الساعة بقت 3.30 ومفيش ولا خروف نزل ، محمد علي بدأ يتوغوش"، وأضاف أخر: "قالك نازلين الساعه 3، يا أبني احنا شعب بيكسل يخرج يوم الجمعة يوم أجازته هتعملوله الثورة بعد الشغل وهو طالع قرفان عشان يديكم بالصرمة". 

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وقالت سيدة :" كتبته سيده قالت: "بيقولك نازلين الساعة 3...ده معاد رجوع العيال من المدارس و تحضير الغداء و بعد كده الهومورك....ابعدوا من وش ستات مصر الساعة دى علشان دى ساعة شيطان...ما تلعبوش فى عداد عمركم"، يا نااس يااا هوووو الساعه 3 اااهي حد يقول لمحمد علي الساعه 3 جات ااااهي"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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