شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نائبة تركية تجلد أردوغان ونظامه: سنُسقط سلطتك "الفاشية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدت عائشة سوروجو، النائبة البرلمانية عن حزب "الشعوب الديمقراطى"، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى إسقاط سلطته الفاشية.

وقالت النائبة البرلمانية: "لن تتمكنوا أبداً من تصفية حزب "الشعوب الديمقراطية" ولا حتى سياساته الديمقراطية"، مشيرة إلى أن حزب "الشعوب الديمقراطى" هو مفتاح الحل الآن فى تركيا.

وأشارت إلى أن الحزب لا ينظر بتفرقة وعنصرية إلى لغة ودين وعرق أى مواطن تركى، وأنه يحتضن الجميع دون إقصاء أو تمييز أو تهميش، موضحة أن حزب "الشعوب الديمقراطى" هو حزء للنساء أيضاً وحتى النهاية.

Advertisements

وتابعت: "استناداً على هذا الأساس وذلك المبدأ، سوف نواصل نضالنا الديمقراطى ضد تلك السلطة الفاشية الموجودة حالياً فى تركيا، سوف ننجح، سوف نربح المعركة فى النهاية".