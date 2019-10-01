هاشتاج "حقك علينا ياريس" يتصدر التريند على "تويتر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج " حقك علينا ياريس "، الترند على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، والذى احتل صدارة السوشيال ميديا بآلاف التغريدات لتأكيد دعمهم للرئيس السيسي فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر .

111 وحرص المشاركون فى الهاشتاج على زيادة دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، ورفض محاولات الوقيعة بينه وبين الشعب، وتأييده فى استكمال مسيرته للنمو والإصلاح.

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