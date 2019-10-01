شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. عودة 1.8 مليون مواطن على بطاقات التموين تنفيذا لتكليفات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها عودة 1.8 مليون مواطن على بطاقات التموين تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

بدأ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، حيث عقد جلسة افتتاحية نارية، برئاسة الدكتور على عبد العال، وجه خلالها رئيس البرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية رسائل شديدة اللهجة للحكومة وأعضائها، رافضين تصدير الحكومة المشاكل للرئيس عبد الفتاح السيسى وطالبوها بتحمل المسئولية، كما توعدوا الوزراء المُقصرين بحساب عسير خلال دور الانعقاد الخامس.





قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، إنه فى اليوم العالمى لكبار السن، علينا أن نشيد بفضل آبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال السابقه، التى ندين لها بفضل عظيم لما قدموا لصالح الارتقاء بهذا المجتمع، والعمل على بنائه بشكل سليم ، فشكراً لهم جميعاً.





تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق المواطنين، كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة كل من تظلم بسبب استبعاده من بطاقات التموين وثبتت أحقيته للدعم، موضحا أنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى أمس الاثنين 30 سبتمبر، عاد للبطاقات 1.8 مليون فرد، ليتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة، وجار تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.





زيارة تاريخية أجراها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لجامعة حلوان بحضور وزير التعليم العالى، مؤكدا أنه لديه ثقة كاملة فى شباب مصر وأنهم الأمل للنهوض بمصر الجديدة.





أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اختيار هيئة مكتب المجلس للمستشار محمود فوزي عبد الباري، لتقليد منصب الأمين العام للبرلمان، خلفاً للمستشار أحمد سعد، الذي تقدم باستقالته في وقت سابق.





أعلنت وزارة القوي العاملة، أن يوم الأحد، السادس من أكتوبر"عيد النصر" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.





«التأمين الصحى الشامل» حلم كبير طال انتظاره ودخل حالياً مرحلة الجد بتجهيز المستشفيات فى المحافظات التى تستعد لدخول الخدمة رسمياً، فهو حلم تحول إلى واقع حقيقى يلمسه المواطن، وانطلق بالفعل فى محافظة بورسعيد، ويتم حالياً التجهيز لدخوله محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، وذلك ضمن المشروع القومى لوزارة الصحة، حيث إن التجهيزات تشمل إعداد منظومة بيانات دقيقة ومحدثة لكل تفاصيل المستشفيات من طاقة بشرية ومعدات موجودة وأجهزة ناقصة، حيث إنه من المنتظر البدء التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل مطلع العام المقبل 2020.





مفاجآت وأسرار جديدة كشف عنها أقارب وجيران الطفلة "جنة" ضحية التعذيب في قرية "بساط كريم الدين" بمحافظة الدقهلية، حول أن "طبق أرز" وراء الجريمة، وقصة منع الجدة لحفيدتها من شربة ماء تروى بها ظمأها.





اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، الأحد الماضى، برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، تشكيل الدوائر بالمحكمة للعام القضائي الجديد 2019-2020.





تثبت المواقف بشكل مستمر أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين إلى تركيا يعيشون حياة الرفاهية والترف ويقيمون داخل أفخم وأغلى العقارات السكنية، وأن حياتهم فى تركيا تعتمد على سرقة واختلاس التمويلات الضخمة التى تصل إليهم ليعيشوا بها مرفهين فى حين يعانى شباب الجماعة الإرهابية من الفقر ودعاوى التقشف التى يرددها قيادات الجماعة والإعلاميين التابعين لها.





واصل قطاع أمن المنافذ حملاته الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

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نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن فيديوهات تنشرها عبر الصفحة للإجابة على أسئلة المتابعين.

إنجاز جديد لم يسبقه إليه أحد حققه العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء بوكالة ناسا الأمريكية، حيث أعلن الاتحاد العالمى للفلك والتابع لهيئة الأمم المتحدة إطلاق اسم "الباز" على كويكب بالفضاء، نتيجة لدوره مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بداية بمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر فى منتصف ستينيات القرن الماضى، مرورا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأمريكية الروسية المشتركة.





أصدرت محكمة إيرانية، أحكاما تتراوح بين السجن والإعدام لـ 4 إيرانيين أدينوا بتهمة التجسس لصالح أجهزة استخبارات أجنبية.





بمناسبة مرور 46 عاماً على مرور حرب أكتوبر، أجرت صحيفة "يسرائيل هيوم " الإسرائيلية حواراً مع رئيس قسم التحقيقات بشعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلى "أمان" العميد دارور شالوم، والذى قال إن حرب أكتوبر كانت ولا زالت الجرح ينزف بالنسبة للإسرائيليين .





تعهد الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، بمواصلة التنقيب عن الغاز فى "البحر المتوسط" رغم التهديدات التركية، وأعمالها غير القانونية.





أعلنت أرامكو عزمها توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020، وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.





بثت وسائل إعلام محلية فيديو جديد لحظة انهيار جسر "نانفانجاو" فوق خليج شرق تايوان، والذى تسبب فى إصابة 20 شخصا بجروح، فيما لا يزال 5 أشخاص فى عداد المفقودين.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.





طور فريق من العلماء دمًا اصطناعيًا في المختبر يقولون إنه يمكن نقله إلى المرضى بغض النظر عن فصيلة دمهم.





ربما هذه هى المرة الأولى التى تسمع فيها عن مرض يجعل عينيك مفتوحة دائماً حتى وأنت نائم، وهو مرض "لاغوفثالموس"، ربما لا تدرك أنك تنام وعيونك مفتوحة، ومع ذلك ، فهذه حالة طبية يجب أن تحصل على العلاج لها في أسرع وقت ممكن، حيث قد تؤدي إلى العديد من المضاعفات الخطيرة إذا تركت دون علاج.





تحدث ساديو مانى نجم ليفربول عن علاقته بزميله محمد صلاح على هامش مباراة الريدز ضد ريد بول سالزبورج النمساوى التى تجمعهما غدا فى دورى أبطال أوروبا.



