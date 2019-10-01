مزق الأم وذبح ابنتها وألقى طفلها من الشرفة.. كشف هوية مرتكب "مذبحة أبو النمرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة عن هوية المتهم بقتل ربة منزل وابنتها وإلقاء طفلها من شرفة العقار بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وتبين أنه نجل شقيق زوجها.

تحريات المباحث توصلت إلى أن الجاني يدعى "صابر.م.ج"، 17 سنة، عامل بمزرعة، وجرى ضبطه بواسطة مأمورية قادها العقيد أحمد نجم مفتش المباحث والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث أبو النمرس في أقل من 24 ساعة.

وفي وقت سابق، انتقلت نيابة جنوب الجيزة إلى موقع العثور على جثة سيدة وابنتها، وطفل ملقى من أعلى، لإجراء معاينة للحادث، والوقوف على تفاصيل الجريمة. وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لمعرفة تفاصيلها.

كشفت المعاينة الأولية أن الأم تلقت 7 طعنات بالظهر، بينما قُتلت ابنتها إثر تلقيها جرحا ذبحيا بالرقبة وآخر قطعيا بالأذن، بينما أُصيب طفلها بإصابات بالغة في الجسد، إثر إلقاءه من أعلى، وتم إيداعه مستشفى قصر العيني للعلاج.

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تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا بالعثور على جثتي سيدة وابنتها ونجلها الآخر مصاب بقرية زاوية أبو مسلم بأبو النمرس.

وأفادت التحريات الأولية، بقيادة العقيد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بأن أهالي القرية عثروا على الطفل ملقًى من أعلى السطح بجوار المنزل، فحاولوا استدعاء والدته لإخبارها بإصابته، لكن لم يجبهم أحد، ولما دخلوا المنزل عثروا على جثتي الأم وابنتها غارقتين في دمائهما.

تم إبلاغ قسم الشرطة، ونقلت الجثتان إلى المشرحة، والطفل المصاب إلى المستشفى، في غيبوبة تامة، وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث- فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

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