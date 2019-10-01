"القابضة للمياه": تغطية الصرف الصحي على مستوى مصر بنسبة 65%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين المصرية والعمانية والحرص على نقل وتبادل الخبرات بمختلف المجالات لاسيما قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك أثناء زيارة الوفد العماني اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس محسن محمد الشيخ، رئيس بلدية مسقط، لمحطة الصرف الصحي العملاقة بالجبل الأصفر التي تصل طاقتها حاليا لـ 2.5 مليون متر مكعب/ يوم، للوقوف على التجربة المصرية في تخطيط وإنشاء المدن الجديدة وتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للسكان في المناطق الريفية، وذلك بحضور المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من رؤساء شركات المياه والصرف الصحي.

استعرض "رسلان" التجربة المصرية وتطور كميات مياه الشرب والصرف الصحى خلال الفترة من 2014 – 2019 موضحا أن أطوال شبكات مياه الشرب تصل إلى 166 ألف كيلو متر بينما تصل أطوال شبكات الصرف الصحي إلى 53 ألف كيلو متر على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن رؤية الشركة القابضة هي الوصول إلى مستوى الصناعة العالمية في إدارة شركات مياه الشرب من خلال تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية.

Advertisements

وأشار إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية 98%، حيث تصل كمية المياه المنتجة حاليا 30.1 مليون متر مكعب/يوم.

وأوضح أن الدولة أولت قطاع الصرف الصحى أهمية بالغة حيث تطورت نسبة تغطية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية من 50% عام 2014 إلى 65% العام الحالي، بزيادة كمية مياه الصرف الصحي المعالجة من 10.5 مليون متر مكعب/يوم إلى 12.8 مليون متر مكعب/يوم.

وعن الجزء المؤسسي وكيفيه إدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة عالية، تابع رئيس الشركة القابضة أنه تم إعادة هيكلة القطاع عام 2004 لتصبح الجهات المسئولة عنه في مصر هي الشركة القابضة لمياه الشرب وشركاتها التابعة - هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة - هيئة قناة السويس - الجهاز التنفيذي - الهيئة القومية - الجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، ويكون دور الشركة تنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.

وأوضح أن الشركة حرصت على إعداد مخطط عام يوضح احتياجات مياه الشرب حتى عام 2037 ويتم تحديثه دوريا طبقا للاحتياجات من حيث التوسعات المستقبلية والتطور العمراني والسكاني.