اتفاق بين "الأوقاف" وكلية الإعلام لتدريب الواعظات على مهارات التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

وقعت وزارة الاوقاف وكلية الاعلام جامعة القاهرة اتفاقا لتدريب واعظات الأوقاف بالكلية لتنمية مهاراتهن الإعلامية على أيدي الأساتذة المتخصصين بالكلية ومن خلال استديوهات الكلية وإمكاناتها الحديثة والعصرية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ استراتيجية الأوقاف في توفير التدريب الراقي للأئمة والواعظات.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وأكد بيان أصدرته وزارة الأوقاف أن تدريب الواعظات على مهارات التواصل والإعلام سيساهم في تنمية مهاراتهن في مجال التواصل الاجتماعي والإعلام، بالإضافة إلى الاهتمام بدراسة العلوم الشرعية وعلوم النفس والاجتماع والحاسب الآلي بما يتفق ومتغيرات العصر.

على جانب آخر، يواصل علماء الأوقاف التدرب على فنون الكتابة الصحفية ومواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة ومهارات التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وتصميم صفحات التواصل الاجتماعي ونظام الإعلام المصري والعربي والدولي والخطاب الديني والرأي العام الداخلي والعالمي من خلال التعاون بين وزارتي الأوقاف والتعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام لتنمية الجوانب العلمية والإعلامية وسبل التواصل العصري الحديث لمواكبة مستجدات العصر.