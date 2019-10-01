محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصد العديد من المواقع التي تبث محتوى مملوك للغير من أعمال درامية ومسلسلات وأفلام مما يكبد منتجي وأصحاب هذا المحتوي خسائر بالغة.
وأشار المجلس -في بيان اليوم- إلى مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لسرعة حجب تلك المواقع مع تتبعها وتحديد القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأعلى للإعلام": حجب مواقع تبث أعمالًا درامية غير مملوكة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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