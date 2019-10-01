"الأعلى للإعلام": حجب مواقع تبث أعمالًا درامية غير مملوكة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصد العديد من المواقع التي تبث محتوى مملوك للغير من أعمال درامية ومسلسلات وأفلام مما يكبد منتجي وأصحاب هذا المحتوي خسائر بالغة.

وأشار المجلس -في بيان اليوم- إلى مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لسرعة حجب تلك المواقع مع تتبعها وتحديد القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.