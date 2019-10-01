أخبار مصر | مصادر: التعديل الوزاري خلال أكتوبر الجاري.. ومصطفى مدبولي باق في منصبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: التعديل الوزاري خلال أكتوبر الجاري.. ومصطفى مدبولي باق في منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر حكومية، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باق في الحكومة الجديدة كرئيس مجلس وزراء.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن مدبولي بدأ في إجراء مشاورات مع عدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري الجديد لافتا إلى أن التعديل سوف يتم إجراؤه خلال أيّام .

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وتوقعت المصادر أن يشمل التعديل الوزاري عدد من الوزارات الخدمية والاقتصادية لتحسين الاقتصاد المصري وتقديم خدمات للمواطنين .

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع تغيير عدد من الوزراء ومنهم التموين والصحة والسكان والتعليم العالي والتنمية المحلية والأوقاف والعدل والكهرباء والتضامن الاجتماعي .

وأضافت المصادر أن وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والتربية والتعليم والتخطيط والاستثمار والآثار والسياحة باقون في مناصبهم.