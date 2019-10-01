أخبار مصر | مستشار وزير التعليم للتسويق: قرارات صارمة بشأن الأخصائي الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار وزير التعليم للتسويق: قرارات صارمة بشأن الأخصائي الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة يسرا علام مستشارة وزير التربية والتعليم للتسويق، إن الوزارة تستعد لعمل حملات تلفزيونية للتوعية عن العنف فى المدارس، مؤكدة أنه سيتم التركيز على 3 أنواع من العنف (لفظى، معنوى، تعليمي).

وأضافت يسرا علام خلال تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365، أن هؤلاء الـ3 أنواع من العنف يتعرض لهم الطالب داخل المدرسة ولذلك تركز الوزارة عليهم جيدًا.

وأشارت يسرا علام خلال تصريحاتها أن حسب الإحصائيات يتعرض 93% من المراهقين للعنف داخل المدارس وخارجها.

Advertisements

وقالت إن الوزارة معترفة بعدم تفعيل دور الأخصائي الاجتماعى داخل المدارس ولكن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارات صارمة بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد ناشد كل مديري المديريات على مستوى المحافظات بأهمية دور الاخصائي الاجتماعى داخل المدرسة وأهمية تفعيل دوره، قائلة:" محتاجين العكل بكفاءة فى هذا التخصص والوزير أتخذ فيه إجراءات صارمة".

وقالت إن العنف ليس نمط من أنماط التربية الصحيحة ولذلك تعمل الوزارة على التصدى له داخل المدارس مؤكدة أن الوزارة تعمل بأهداف محددة بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات المختلفة.

وأكدت فى نهاية تصريحاتها أن النظام التعليمى الجديد يشير أكثر إلى التربية والسلوك البسيط والمهذب أكثر من التعليم وذلك لان فى اسم الوزارة تسبق التربية كلمة التعليم قائلة:"عايزين نظام تعليمي جديد بطريقة سليمة".