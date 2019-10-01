أخبار مصر | "التعليم" تعلن عن تنفيذ ورش عمل للسلوك الإيجابي للمعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تعلن عن تنفيذ ورش عمل للسلوك الإيجابي للمعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة يسرا علام مستشار وزير التربية والتعليم للتسويق، إن الوزارة سوف تقوم بعمل ورش عمل للسلوك الإيجابي للمعلمين، قائلة:" نحتاج إلى عودة الأسلوب والسلوك الراقي بين المعلم والتلميذ".

وأضافت الدكتورة يسرا علام لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تسعى إلى عودة الأخلاق والقيم من جديد داخل المدارس، مشيرة إلى أن هذه الورش سيتم عملها بالتعاون مع اليونيسيف والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، والتعاون مع منظمة "اليونيسف"، وتمويل من الاتحاد الأوروبي، المرحلة الثالثة من الحملة القومية لحماية الأطفال من العنف "أولادنا".

Advertisements

وتهدف الحملة متعددة الوسائط، إلى زيادة وعي الوالدين ومقدمي الرعاية بالتربية الإيجابية، وتتصدى للاستخدام الشائع للعنف والعقاب البدني واللفظي كأداة تأديبية للأطفال مع التركيز على مرحلة المراهقة.

وصرحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بأن هذه الحملة هي المرحلة الثالثة من الحملة القومية "أولادنا" لحماية الأطفال من العنف، ويقودها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون الوثيق مع شركائه؛ لتعزيز التربية الإيجابية وإنهاء العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال"، مضيفة أن دور الوالدين ومقدمي الرعاية في توفير الحماية والأمان والتشجيع لبناتنا وأبنائنا بالغ الأهمية في مرحلة الطفولة والمراهقة، بالنظر إلى التغيرات التي تواكب نمو الطفل، فضلًا عن التطورات والتحديات التي تأتي مع عصر رقمي دائم التغير، وليس من المقبول التهاون أو الإهمال أو التعنيف بكل صوره.

وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في كلمته نيابة عن الوزير: إن هدفنا أن يؤدي الإصلاح الحالي لنظام التعليم إلى إنتاج خريجي مدارس أكثر ثقة ومهارة عند مواجهة التحديات اليومية.

وأضاف عمر أنه لتحقيق ذلك، يجب على أولياء الأمور والمعلمين أن يكونوا أكثر وعيًا بكيفية لعب دور أكثر إيجابية في توجيه الطلاب المراهقين من خلال احتوائهم، وبناء ثقتهم بأنفسهم، بدلًا من محاولة الضغط عليهم لكي يكونوا (طلابًا للإجابات النموذجية) بغض النظر عن قدراتهم الفردية واهتماماتهم".