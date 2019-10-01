أخبار مصر | الآثار: مصر نجحت في استعادة 1038 قطعة أثرية من الخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار: مصر نجحت في استعادة 1038 قطعة أثرية من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شعبان عبد الجواد رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن الوزارة استطاعت استعادة 1038 قطعة أثرية من الخارج في ثلاثة أعوام ففي عام ٢٠١٦ تم استرداد ٢٦٣ قطعة أثرية، وفي عام ٢٠١٧ تم استرداد ٥٥٣ قطعة أثرية، في عام 2018 تم استرداد 222 قطعة أثرية بالاضافة إلى عدد21660 عملة أثرية، وأخيرا عام ٢٠١٩ تم استرداد هذا التابوت.

وأكد أن الوزارة تسعى دائما لاستعادة القطع الأثرية المهربة بالخارج، جاء تصريحه بمناسبة استعادة التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ،حيث نجحت مصر في استرداده من أمريكا.

وفي بيان لها فالت وزارة الآثار إن هناك العديد من الإتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مع عدد من الدول المختلفة والتي ساهمت كثيرًا في عملية استرداد القطع الأثرية المهربة.

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ومن أهمها الإتفاقية الموقعة مع الخارجية الأمريكية، والإتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمجلس الفيدرالي السويسري، وكذلك الإتفاقية الموقع مع الحكومة الأردنية الهاشمية.

وشهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار صباح اليوم عرض "التابوت المذهب للكاهن المصري نچم عنخ"، لأول مرة في مصر فور عودته إلى أرض الوطن، و ذلك بمكان عرضه الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بعد نجاح جهود الدولة المصرية بمؤسساتها في استرداد التابوت الذي كان معروضًا بمتحف المتروبوليتان بنيويورك.

وذلك بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي توماس جولدبرجر، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، وحوالي 15 سفيرًا من سفراء العالم بالقاهرة منها كوبا و أيرلندا و ليتوانيا وأيرلندا و صربيا والكونغو ومالطة غيرهم.

واسترداد التابوت يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي لعبته وزارتي الآثار والخارجية المصرية ومكتب النائب العام المصري في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، وفي إطار التعاون الثنائي بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية ومذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين بشأن حماية الآثار المصرية من التهريب.