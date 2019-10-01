مصر | حل لغز ذبح ربة منزل وابنتها وإلقاء طفلها من أعلى بأبو النمرس

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نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة وطفلتها، وإلقاء طفلها من شرفة المنزل بنطاق مركز أبو النمرس، وتبين أن نجل شقيق زوجها وراء ارتكاب الجريمة.

وتبين أنه يدعي صابر.م.ج، 17 سنة، لاتهامه بالسرقة في وقت سابق، وتمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة سيدة وطفلتها، مقتولين داخل منزلهما بنطاق مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة وطفلتها، وإلقاء طفلها من شرفة المنزل، بنطاق المركز.

وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ لفحص البلاغ والوقوف على ملابسات الجريمة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم عماد رشدي وكيل فرقة أبو النمرس والحوامدية، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة السيدة مصابة بطعنات متفرقة بجسدها، كما عثر على جثة طفلتها، وتبين إلقاء طفلها من شرفة المنزل، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة والوقوف على ظروفها ودوافعها، وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الجريمة نجل شقيق زوجها، وتمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.